Suriye sınırında askeri hareketlilik - Son Dakika

Suriye sınırında askeri hareketlilik
6 saat önce
ŞANLIURFA'daki sınır birliklerinden hareket eden zırhlı personel taşıyıcılarından oluşan askeri konvoy, kent merkezindeki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na girdi.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 05:02 Kaynak: DHA
ŞANLIURFA'daki sınır birliklerinden hareket eden zırhlı personel taşıyıcılarından oluşan askeri konvoy, kent merkezindeki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na girdi.
Suriye sınırındaki Ceylanpınar ve Akçakale'de konuşlu zırhlı personel taşıyıcıların yer aldığı askeri konvoy, geniş güvenlik önemleri altında hareket etti. Konvoydaki araçlar kent merkezindeki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na giriş yaptı.
Son Dakika Yerel kaynaklar son dakika olarak duyurdu: Türk ordusu Serakib'e ilerliyor İdlib'de hareketlilik! Türk askeri, SMO ile Serakib'e doğru ilerliyor Şam'da bomba yüklü araç patladı! 1 yaralı Türk ve Rus heyetleri İdlib'i görüştü! Rusya'ya 'Sorumluluğunu yerine getirmesi' mesajı verildi