Suriye sınırında askeri hareketlilik - Son Dakika
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Suriye sınırında askeri hareketlilik

6 saat önce

ŞANLIURFA'daki sınır birliklerinden hareket eden zırhlı personel taşıyıcılarından oluşan askeri konvoy, kent merkezindeki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na girdi.

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ŞANLIURFA'daki sınır birliklerinden hareket eden zırhlı personel taşıyıcılarından oluşan askeri konvoy, kent merkezindeki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na girdi.

Suriye sınırındaki Ceylanpınar ve Akçakale'de konuşlu zırhlı personel taşıyıcıların yer aldığı askeri konvoy, geniş güvenlik önemleri altında hareket etti. Konvoydaki araçlar kent merkezindeki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na giriş yaptı.


Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 05:02 Kaynak: DHA
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