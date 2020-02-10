Suriye sınırında askeri hareketlilik - Son Dakika

ŞANLIURFA'daki sınır birliklerinden hareket eden zırhlı personel taşıyıcılarından oluşan askeri konvoy, kent merkezindeki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na girdi.

Suriye sınırındaki Ceylanpınar ve Akçakale'de konuşlu zırhlı personel taşıyıcıların yer aldığı askeri konvoy, geniş güvenlik önemleri altında hareket etti. Konvoydaki araçlar kent merkezindeki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na giriş yaptı.