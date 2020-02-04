Suriye sınırında askeri hareketlilik sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suriye sınırında askeri hareketlilik sürüyor - Son Dakika

Suriye sınırında askeri hareketlilik sürüyor

6 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), obüs ve tankların yer aldığı askeri konvoyu sınır birliklerine sevk etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), obüs ve tankların yer aldığı askeri konvoyu sınır birliklerine sevk etti.

Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen askeri araçlardan oluşan konvoy Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.

Askeri araçlar alınan güvenlik önlemleriyle sınır birliklerine yönlendirildi.

Suriye sınırında askeri hareketlilik sürüyor

Türkiye, Hatay, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:11 Kaynak: AA
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