Suriye sınırında askeri hareketlilik sürüyor - Son Dakika

Suriye sınırında askeri hareketlilik sürüyor
6 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), obüs ve tankların yer aldığı askeri konvoyu sınır birliklerine sevk etti.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:11 Kaynak: AA
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), obüs ve tankların yer aldığı askeri konvoyu sınır birliklerine sevk etti.
Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen askeri araçlardan oluşan konvoy Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.
Askeri araçlar alınan güvenlik önlemleriyle sınır birliklerine yönlendirildi.
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