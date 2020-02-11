Suriye sınırında askeri hareketlilik sürüyor - Son Dakika
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Suriye sınırında askeri hareketlilik sürüyor

6 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye sınırındaki birliklere komando ve mühimmat sevk edildi.

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Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye sınırındaki birliklere komando ve mühimmat sevk edildi.

Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen ve aralarında komando, mühimmat ve saldırılara dayanıklı akordiyon mevziler için tellerinde yer aldığı askeri konvoy, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi.

Araçlar güvenlik önlemleriyle sınır birliklerine yönlendirildi.

Öte yandan, İskenderun Garı'na da 43 vagon paletli zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) geldi.

ZPT'lerin ihtiyaç halinde sınırdaki birliklere gönderileceği belirtildi.

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Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 12:56 Kaynak: AA
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