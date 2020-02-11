Suriye sınırında askeri hareketlilik sürüyor (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suriye sınırında askeri hareketlilik sürüyor (2) - Son Dakika

Suriye sınırında askeri hareketlilik sürüyor (2)

7 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye sınırındaki birliklere komando ve mühimmat sevk edildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye sınırındaki birliklere komando ve mühimmat sevk edildi.

Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen ve aralarında komando, mühimmat ve saldırılara dayanıklı akordiyon mevziler için tellerinde yer aldığı askeri konvoy, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi.

Araçlar güvenlik önlemleriyle sınır birliklerine yönlendirildi.

Öte yandan, İskenderun Garı'na da 43 vagon paletli zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) geldi.

ZPT'lerin ihtiyaç halinde sınırdaki birliklere gönderileceği belirtildi.

Suriye sınırında askeri hareketlilik sürüyor (2)

Komando, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 04:55 Kaynak: AA
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Suriye sınırına zırhlı personel taşıyıcı araçlar sevk ediliyor
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