Suriye sınırında askeri helikopter hareketliliği - Son Dakika
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Suriye sınırında askeri helikopter hareketliliği

6 saat önce

Hatay'ın Suriye sınırında askeri helikopter hareketliliği yaşandı.

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Hatay'ın Suriye sınırında askeri helikopter hareketliliği yaşandı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bugün öğle saatlerinde tam teçhizatlı askeri helikopterlerden birinin, sınır hattına doğru ilerlediği görüldü. Bir süre bölgede dolaşan helikopterin, daha sonra Hatay istikametine doğru gittiği gözlendi.

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Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:40 Kaynak: İHA
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