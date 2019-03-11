Son Dakika Haberleri: Suriye Sınırında Bir Terörist Teslim Oldu

Suriye Sınırında Bir Terörist Teslim Oldu

1 saat önce

Suriye'de terör örgütü PYD/PKK'dan kaçarak Kilis sınırında güvenlik güçlerine teslim olan terörist tutuklandı.

Suriye Sınırında Bir Terörist Teslim Oldu, System.String[]
Suriye'de terör örgütü PYD/PKK'dan kaçarak Kilis sınırında güvenlik güçlerine teslim olan terörist tutuklandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, PYD/PKK'dan kaçan bir terörist, Öncüpınar Sınır Kapısı'na gelerek güvenlik güçlerine teslim oldu.

Yapılan kimlik kontrolünde zanlının, "terör nitelikli kayıp şahıs" olarak aranan A.L. (27) olduğu belirlendi.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen terörist, mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 04:34 Kaynak: AA

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