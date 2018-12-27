Son Dakika Haberleri: Suriye Sınırında Bir Terörist Yakalandı

Suriye Sınırında Bir Terörist Yakalandı

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesinde terör örgütü PYD/PKK üyesi terörist yakalandı.

Suriye Sınırında Bir Terörist Yakalandı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesinde terör örgütü PYD/PKK üyesi terörist yakalandı.

Alınan bilgiye göre, istihbarat kaynakları Suriye'nin Resulayn bölgesinden bir teröristin Türkiye'ye geçeceğine ilişkin bilgiye ulaştı.

Sınırdaki güvenlik önlemlerini artıran ekipler, Ceylanpınar ilçesinden yurda giriş yapan terör örgütü PYD/PKK mensubunu silahsız ve teçhizatsız yakaladı.

Teröristin Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:41 Kaynak: AA

Ceylanpınar, Suriye, Güncel
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