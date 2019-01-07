Suriye Sınırında Bir Terörist Yakalandı
1 saat önce
Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde, terör örgütü PYD/PKK üyesi bir terörist yakalandı.
Şanlıurfa
'nın Suriye
sınırındaki Akçakale
ilçesinde, terör örgütü PYD/ PKK
üyesi bir terörist yakalandı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, PYD/PKK üyesi bir teröristin yasa dışı yollarla Suriye'nin Tel Abyad ilçesinden yurda gireceği yönünde istihbarat alan jandarma ekipleri, sınır hattındaki önlemlerini artırdı.
Güvenlik güçlerince Akçakale kırsalında yakalanan terör örgütü üyesi, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İlçe Jandarma
Komutanlığına götürüldü.
Zanlı, sorgu işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:47 Kaynak: AA
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