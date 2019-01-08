Son Dakika Haberleri: Suriye Sınırında Bir Terörist Yakalandı

Suriye Sınırında Bir Terörist Yakalandı

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde, terör örgütü PYD/PKK üyesi bir terörist yakalandı.

Suriye Sınırında Bir Terörist Yakalandı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde, terör örgütü PYD/ PKK üyesi bir terörist yakalandı.

Alınan bilgiye göre, PYD/PKK üyesi bir teröristin yasa dışı yollarla Suriye'nin Tel Abyad ilçesinden yurda gireceği yönünde istihbarat alan güvenlik güçleri, sınır hattındaki önlemlerini artırdı.

Güvenlik güçlerince Akçakale kırsalında yakalanan terör örgütü üyesi, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Zanlı, sorgu işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:23 Kaynak: AA

Akçakale, PKK, Suriye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ankara'da Terör Operasyonu: 32 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı Verildi Devlet Bahçeli: Fırat'ın Doğusu Fitnenin Boynudur, Bu Boyun Vurulmalıdır

İbrahim Kalın'dan Bolton Görüşmesi Sonrası İlk Açıklama: Suriye'nin Toprak Bütünlüğü Konusundaki Tavrımızı Dile Getirdik AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Bolton Ziyaretini Değerlendirdi: Açıklamaları Yadırgıyoruz, Bunlar Kasıtlı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 20:09:09. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suriye Sınırında Bir Terörist Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]