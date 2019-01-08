Suriye Sınırında Bir Terörist Yakalandı

Şanlıurfa
'nın Suriye
sınırındaki Akçakale
ilçesinde, terör örgütü PYD/ PKK
üyesi bir terörist yakalandı.
Alınan bilgiye göre, PYD/PKK üyesi bir teröristin yasa dışı yollarla Suriye'nin Tel Abyad ilçesinden yurda gireceği yönünde istihbarat alan güvenlik güçleri, sınır hattındaki önlemlerini artırdı.
Güvenlik güçlerince Akçakale kırsalında yakalanan terör örgütü üyesi, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Zanlı, sorgu işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.