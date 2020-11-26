Suriye sınırında duvar yapımı tamamlandı - Son Dakika

Suriye sınırında duvar yapımı tamamlandı

26.11.2020 13:49

Milli Savunma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Hatay, Mardin ve Şırnak illerinin Suriye sınırında duvar yapımı tamamlandı.

Milli Savunma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Hatay, Mardin ve Şırnak illerinin Suriye sınırında duvar yapımı tamamlandı.

Suriye sınırına duvar örme işi 2015 yılında başlanmıştı. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ile Bahar Kalkanı harekatlarının yapıldığı Suriye sınır hattında duvar yapımı tamamlandı. Sınırda 4 metre yüksekliğinde duvar, yol ve muhtelif sayılarda gözetleme kulesi, geçiş kapısı ve elektrik altyapısı çalışmaları tamamlandı. Suriye sınır hattı boyunca 2 metre genişliğinde ve 3 metre yüksekliğindeki 7 tonluk seyyar bloklar yerleştirilerek, duvarların üzerine jiletli tel de çekildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuyla ilgili, "911 kilometrelik Suriye sınırımızda 837 kilometre güvenlik duvarı ve devriye yolu planlanmış, 832 kilometresinde duvar kurulumu tamamlanmıştır" dedi.

Kilis'te konuşlu bulunan 1'inci Hudut Alay Komutanlığı, Hatay'da konuşlu bulunan 2'inci Hudut Alay Komutanlığı, Şanlıurfa'da bulunan 3'üncü Hudut Alay Komutanlığı, Mardin Kızıltepe'de konuşlu bulunan 4'üncü Hudut Alay Komutanlığı ile Silopi'de konuşlu bulunan 8'inci Hudut Alay Komutanlığı sorumluluk alanındaki 911 kilometrelik Suriye sınırında 837 kilometre güvenlik duvarı ve devriye yolu planlanarak, 832 kilometresinde duvarın yapılması tamamlandı.

(Mehmet Ali Dağ/İHA)

Suriye sınırında duvar yapımı tamamlandı
Suriye sınırında duvar yapımı tamamlandı
Suriye sınırında duvar yapımı tamamlandı
Suriye sınırında duvar yapımı tamamlandı
Suriye sınırında duvar yapımı tamamlandı
Suriye sınırında duvar yapımı tamamlandı

Barış Pınarı Harekatı, Zeytin Dalı, Suriye, Fırat, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Suriye sınırında duvar yapımı tamamlandı - Son Dakika


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