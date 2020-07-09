Suriye sınırında en acı hasat - Son Dakika

Suriye sınırında en acı hasat

Suriye sınırında bulunan Kilis'te, Türkiye'de biber üretimi açısından 2'inci üretim merkezi bulunan kentte üreticiler acı biberin hasadına başlandı.

Suriye sınırında bulunan Kilis'te, Türkiye'de biber üretimi açısından 2'inci üretim merkezi bulunan kentte üreticiler acı biberin hasadına başlandı. Kilis'te üretilen acı biberler, yüksek rekolte ile üreticilerin yüzünü güldürürken Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki sofraları süslüyor.

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Türkiye'de biber üretici açısından 2'inci sırada bulunan Kilis'te, biber hasadı yoğun olarak yapılıyor. Gaziantep Adıyaman, Kahramanmaraş, Diyarbakır. Şanlıurfa, Malatya Elazığ, Kayseri başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin biberi Kilis'ten gidiyor.


"Acıyla para kazanıyor"


Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'in Elbeyli ilçesinde ekimden sonra sulama, gübreleme işlemlerinin ardından çapasına kadar yoğun ve emek harcanan süreçlerden geçen biber, acı ve tatlı şekilde direkt sofraların vzageçilmezi olurken, salçalık ve kurutmalık olarak hazırlanan acı yada tatlı biberler de bir takım işlemlerin ardından sofralara getiriliyor. Salçalık ve kurutmalık olan biberler, güneş altında süren günlerce bekleyişin ardından yeşil ve kırmızı renkten koyu kırmızı renge dönüşürken tadi ise unutulmaz bir tada dönüşüyor.


Mart ayında fidelerini diktiğini belirten biber üreticisi Mesut Yavuz, 8 ay boyunca hasat aldığını anlatarak, "11 ayın sonuna kadar hasatlarımız devam ediyor. Doğu ve Güneydoğu, İç Anadolu bölgelerine biber gönderiyoruz. Bu yıl verim ve rekolte çok iyi. Ekilen biber fidesinden yılda 12-15 kez arasında hasat yapıyoruz. Buda tahminen 8 aylık bir hasat süresine denk geliyor" dedi.


"Biber tarlada 1 TL 20 kuruş"


Yavuz, Biberin fiyatının geçen yıla oranla biraz düşük olduğunu belirterek, "Bu yıl kilosunu 1 TL 20 kuruşa tarladan biberi veriyoruz. Biberimizin cinsi dolmalık, turşuluk, sofralıkta tüketiliyor. Sadece Elbeyli ilçesinde 8 bin dönüm üzerinde biber üretimi yapılıyor. Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Elazığ, Osmaniye, Adana, Gaziantep, Kayseri başat olmak üzere çok sayıda ile gönderiyor" şeklinde konuştu.


"Roketli saldırılar üretim engellemişti, şuan huzur ve barış var"


Yavuz, 5 yıl önce Suriye'den roketli saldırılan yapıldığı için tarlalarını ekemediklerini ifade ederek, "roketler geldiği için çalıştıracak işçi bulamıyorduk. Şimdi şükür herkes geri başladı. O zaman sıkıntı çekiyorduk. Üretim yapamıyorduk. Şuan ekim yapıyoruz, hasat yapıyoruz. Çiftçinin yüzü gülüyor" ifadelerini kullandı.


"Biber üretiminde Kilis ikinci sırada"


Ziraat Mühendisleri Odası Kilis Temsilcisi Güven Özdemir, Acının hasadının başladığını ifade ederek, "İlimizde yaklaşık 40 bin dekarda alanda biber üretimi yapılmaktadır., Burada üretilen biberler doğu ve güneydoğu anadolu bölgelerini gönderiliyor. Kilis biber üretiminde ciddi bir paya sahiptir. Türkiye'de hem üretim olarak, hem verim olarak 2'inci sıradayız, biber üretici açısından, Kilis ve ilçelerinde dolmalık, kurutmalık, salçalık olmak üzere 3 ürün yetişmektedir. Ençok üretim yapılan biber ise dolmalık, kurutmalıktır. Çiftçilerimiz hem Zeytindalı hem Fırat kalkanı harekatları öncesi ve dünyayı etkisi altına alan korona virüsten çok etkilendi. Ama her şeye rağmen üretime devam etti. Devletimizde ciddi üreticilere destek vermiştir" diye konuştu. - KİLİS

Türkiye, Suriye, Kilis, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 11:16 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Suriye sınırında en acı hasat - Son Dakika Ekonomi
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