Suriye sınırında esrar operasyonu
17 dakika önce
Hatay'ın Altınözü ilçesi Suriye sınırı yakınlarında 4 kilogram esrar ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 05:04 Kaynak: AA
Hatay'ın Altınözü ilçesi Suriye sınırı yakınlarında 4 kilogram esrar ele geçirildi.
2. Hudut Alay Komutanlığı'na bağlı birlikler, Kıyıgören Hudut Karakolu sorumluluk sahasında şüpheli bir traktörü durdurdu.
Sürücünün hareketlerinden şüphelenen birlikler, traktörde 4 kilogram kubar esrar buldu.
Türk vatandaşı olduğu öğrenilen sürücü jandarmaya teslim edildi.
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