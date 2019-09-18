Son Dakika Haberleri: Suriye sınırında esrar operasyonu
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Suriye sınırında esrar operasyonu

17 dakika önce

Hatay'ın Altınözü ilçesi Suriye sınırı yakınlarında 4 kilogram esrar ele geçirildi.

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Hatay'ın Altınözü ilçesi Suriye sınırı yakınlarında 4 kilogram esrar ele geçirildi.

2. Hudut Alay Komutanlığı'na bağlı birlikler, Kıyıgören Hudut Karakolu sorumluluk sahasında şüpheli bir traktörü durdurdu.

Sürücünün hareketlerinden şüphelenen birlikler, traktörde 4 kilogram kubar esrar buldu.

Türk vatandaşı olduğu öğrenilen sürücü jandarmaya teslim edildi.

Altınözü, Suriye, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 05:04 Kaynak: AA
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