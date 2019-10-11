Son Dakika Haberleri: Suriye sınırında görevli memurlara moral ziyareti
Son Dakika Güncel Suriye sınırında görevli memurlara moral ziyareti

Suriye sınırında görevli memurlara moral ziyareti

1 saat önce

Memur-Sen ve Sağlık-Sen Gaziantep Şubesi tarafından Suriye sınırında görev yapan sağlık personelleri, askerler ve diğer kamu çalışanlarına moral ziyaretinde bulunuldu.

Suriye sınırında görevli memurlara moral ziyareti, System.String[]

Memur-Sen ve Sağlık-Sen Gaziantep Şubesi tarafından Suriye sınırında görev yapan sağlık personelleri, askerler ve diğer kamu çalışanlarına moral ziyaretinde bulunuldu.


Türk ordusunun güney sınırımızda oluşturulmak istenen terör koridoruna karşı başlattığı Barış Pınarı harekatı devam ederken Memur-Sen Gaziantep İl Başkanlığı ve Sağlık-Sen Gaziantep Şube Başkanlığı tarafından Karkamış sınır kapısında görev yapan sağlık çalışanları, askerler ve diğer kamu görevlilerine yönelik moral ziyareti gerçekleştirildi.


Memur-Sen ve Sağlık-Sen yöneticileri, Karkamış Kaymakamı Emin Bağlı'yı da Gümrük Kapısı'ndaki makamında ziyaret ederek, genel durum hakkında bilgi aldı. Kaymakam Emin Bağlı, Memur-Sen ve Sağlık-Sen yöneticilerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, "Sivil toplum kuruluşlarımızın, vatandaşlarımızın böyle bir ortamda bizleri ziyaret ederek moral vermelerini önemsiyoruz" dedi.


Memur-Sen Gaziantep İl Başkanı Ahmet Gök ile Sağlık-Sen Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı, sınırda görev yapan sağlık çalışanlarını ziyaret ederek, baklava ikramında bulundular. Memur-Sen İl Başkanı Ahmet Gök, sınırdaki kamu görevlileri ve askerleri ziyaretinde, "Bizler de ihtiyaç duyulduğu her an cephede sizlerle savaşmak için hazırız" şeklinde konuştu.


Sağlık-Sen Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı da sağlık çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, "Hepinizden Allah razı olsun. Söz konusu olan vatansa gerisi teferruattır. Şanlı ordumuz Suriye'de destanlar yazarken, sizler de cephe gerisinde çok önemli bir görevi ifa ediyorsunuz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Hiçbirinizin ayağına taş değmesin. Rabbim sizi korusun" diye konuştu. - GAZİANTEP

Memur Sen, Gaziantep, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 02:22 Kaynak: İHA
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