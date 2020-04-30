Suriye sınırında günlük 40 Bin maske üretiliyor - Son Dakika

- Suriye sınırında günlük 40 Bin maske üretiliyor

ŞANLIURFA - Suriye sınırının sıfır noktasında bulunan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir tekstil firması günlük 40 bin maske üretimi yapıyor.

Küresel bir salgın haline gelen, önce Çin'in Whuan kentinde ortaya çıkan sonrasında dünyanın çeşitli coğrafyalarında ve ne yazık ki nihayetinde ülkemizde de etkisini gösteren yeni tip Korona virüs olan (Covid-19) salgını ile mücadelede çok önemli bir yere sahip olan tıbbi maske üretimi tüm ülkede olduğu gibi Ceylanpınar'da da ilk günden üretim son hızıyla devam ediyor. İlçede faaliyet gösteren özel tekstil firmasının yöneticisi Nurullah Güzel, işletmelerinin şimdilik 35 çalışan ile günlük 40 bin maske üretimi yaptığını ancak tam kapasiteyle çalışması durumunda günlük 100 bin maske üretimi yapabileceklerini söyledi.

Nurullah Güzel, daha önce Sağlık Bakanlığı adına anlaşmalı oldukları firma aracılığıyla için yaklaşık 80 Bin maske üretimi yapıp teslim ettiklerini ifade etti.

Maske üretimi ile ilgili tüm ihtiyaçları ve talepleri var gücümüzle karşılamak için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Tekstil atölyesi yöneticilerinden Seyfettin Akgül ise, "Birlikte üreterek, dayanışma gücümüzü sürdürerek tüm kaynaklarımızı, olanaklarımızı seferber etmeye devam edeceğiz. Tüm kaynaklarımız ve varlıklarımız devletimizindir. Var gücümüzle üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu.