Suriye sınırında hareketlilik

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde hava hareketliliği yaşanıyor.

Akçakale ilçesinde bulunan Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'nde hava hareketliliği sürüyor.

Sınır hattından Akçakale ilçesine gelen ABD unsurlarına ait 2 helikopter, merkeze indi.

Yaklaşık yarım saat merkezde askeri malzeme yüklenen helikopterler, daha sonra havalanıp Suriye sınırına doğru uçuş yaptı.

Öte yandan bölgede TSK unsurlarının da önlem ve hazırlıklarını sürdürdüğü görüldü.

TSK ve ABD unsurları, daha önce 6 defa ortak helikopter uçuşu, bir kez de kara devriyesi gerçekleştirmişti.