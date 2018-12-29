Suriye Sınırında Hareketlilik Sürüyor
1 saat önce
Fırat'ın doğusundaki operasyon için Türk ordusu hazırlıklarını sürdürüyor.
Fırat'ın doğusundaki operasyon için Türk ordusu hazırlıklarını sürdürüyor. Sınırın Suriye
tarafında YPG/ PKK
'lı teröristler kaçacak yer ararken Türk ordusu sınır hattına sevkiyatını sürdürüyor.
Son günlerde sınır hattına konvoylar halinde zırhlı araçlar sevk edilirken, bugün ise Ankara
'dan Mardin
'e askeri kargo uçağı ile yaklaşık 100 asker indirildi. Fırat'ın doğusuna gerçekleşecek operasyon öncesi yaklaşık 100 asker tam teçhizatlı olarak askeri kargo uçağı ile Mardin Havaalanına iniş yaptı. Havaalanında askerleri gören vatandaşlar alkış ile destek verdi. Mardin havaalanına askeri kargo ile inen askerlerin sınır hattında görev yapacakları ve olası sınır ötesi operasyona katılacakları belirtildi. - MARDİN
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 04:30 Kaynak: İHA
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