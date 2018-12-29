Son Dakika Haberleri: Suriye Sınırında Hareketlilik Sürüyor

Suriye Sınırında Hareketlilik Sürüyor

55 dakika önce

Suriye sınırında hareketlilik sürüyor Askeri kargo uçağı ile Mardin'e yaklaşık 100 asker sevk edildiMARDİN - Fırat'ın doğusundaki operasyon için Türk ordusu hazırlıklarını sürdürüyor.

Suriye sınırında hareketlilik sürüyor
Askeri kargo uçağı ile Mardin'e yaklaşık 100 asker sevk edildi

MARDİN - Fırat'ın doğusundaki operasyon için Türk ordusu hazırlıklarını sürdürüyor. Sınırın Suriye tarafında YPG, PKK'lı teröristler kaçacak yer ararken Türk ordusu Fırat'ın doğusu operasyonu için sınır hattına sevkiyatını sürdürüyor.
Son günlerde sınır hattına konvoylar halinde zırhlı araçlar sevk edilirken, bugün ise Ankara'dan Mardin'e askeri kargo uçağı ile yaklaşık 100 asker indirildi. Fırat'ın doğusuna gerçekleşecek operasyon öncesi yaklaşık 100 asker tam teçhizatlı olarak askeri kargo uçağı ile Mardin Hava alanına iniş yaptı. Hava alanında askerleri gören vatandaşlar askerlere alkış ile destek verdi. Mardin hava alanına askeri kargo ile inen askerlerin sınır hattında görev yapacakları ve olası sınır ötesi operasyona katılacakları belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 04:53 Kaynak: İHA

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