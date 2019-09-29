Suriye sınırında hava sahamızı ihlal eden İHA, F-16 tarafından vurularak düşürüldü
47 dakika önce
Suriye sınırında hava sahamızı ihlal eden İHA, F-16 tarafından vurularak düşürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 06:59 Kaynak: İHA
Suriye sınırında hava sahamızı ihlal eden İHA, F-16 tarafından vurularak düşürüldü
Suriyeli bakan yabancı askerlerin topraklarından çekilmesini istedi Sakarya'da 143 asker zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı TEM'de korkunç kaza! Annesinin cansız bedeni başında dakikalarca gözyaşı döktü Kocaeli Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 3 yaralı