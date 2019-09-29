Son Dakika Haberleri: Suriye sınırında hava sahamızı ihlal eden İHA, F-16 tarafından vurularak düşürüldü
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Suriye sınırında hava sahamızı ihlal eden İHA, F-16 tarafından vurularak düşürüldü

47 dakika önce

Suriye sınırında hava sahamızı ihlal eden İHA, F-16 tarafından vurularak düşürüldü.

Suriye sınırında hava sahamızı ihlal eden İHA, F-16 tarafından vurularak düşürüldü

Suriye sınırında hava sahamızı ihlal eden İHA, F-16 tarafından vurularak düşürüldü

Suriye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 06:59 Kaynak: İHA
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