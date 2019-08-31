Suriye sınırında hayat normale döndü

HATAY'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Bükülmez Mahallesi'nin karşısındaki Suriye topraklarında bulunan Atme Kampı, protestocuların Türk güvenlik güçlerince engellenmesinin ardından sessizliğe büründü.

İç savaşın sürdüğü Suriye'de rejim güçlerinin saldırılarını protesto etmek isteyen Suriyeliler, dün Bab-El Hava Sınır Kapısı'nda toplandıktan sonra Atme Kampı'na yürüdü. İçlerinde Türkiye'ye geçmek isteyenlerin de olduğu Suriyeliler, taşkınlık yapınca sınırda görev alan Türk Silahlı Kuvvetleri ve polis ekipleri müdahalede bulunarak, engelledi. Tansiyonun yükseldiği bölgede sınıra dayanan Suriyeliler, bölgeden uzaklaştırıldı. Bölgede geniş güvenlik önlemi alınırken, grubun öğleden sonra dağılmasıyla birlikte Atme Kampı'nda hayat normale döndü.

CİLVEGÖZÜ'NDE TIR KUYRUKLARI

Suriyeli protestocuların sınır hattına yaklaşmasıyla güvenlik önlemleri altında Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda bir süre duraksayan sivil ve araç geçişleri sabahın ilk saatlerinde mesai saatleriyle başladı. Cilvegözü'nden geçmek için randevu alan TIR sürücüleri, kapıdan geçerek Suriye'ye hareket etti. Dün öğleden sonra randevuları olmasına rağmen geçiş yapamayan TIR'lar bugün kuyruk oluşturdu. Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan çıkış yapan TIR'lar Suriye'nin Bab-El Hava Sınır Kapısı yakınlarındaki ara bölgede yüklerini boşaltıp, tekrar Türkiye'ye geçiş yapıyor.