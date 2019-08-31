Son Dakika Haberleri: Suriye sınırında hayat normale döndü (2)
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Suriye sınırında hayat normale döndü (2)

52 dakika önce

SURİYELİLER ATEŞKESTEN MEMNUNCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşme sonucunda tek taraflı ateşkes ilan edilen İdlib'de yaşayan Suriyeliler alınan kardan memnun olduklarını söyledi.

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SURİYELİLER ATEŞKESTEN MEMNUN
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşme sonucunda tek taraflı ateşkes ilan edilen İdlib'de yaşayan Suriyeliler alınan kardan memnun olduklarını söyledi. Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan Suriyeliler, 'ateşkes' kararının bölge halkı için olumlu olduğunu belirterek, "Bugün iyi bir güne başladık. Sabah bomba sesi duymadan uyandık. Havada uçak sesi yoktu. Kara saldırısı yoktu. İnşallah bunun devamı gelir. Karardan memnunuz" dedi.


Recep Tayyip Erdoğan, İdlib, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 02:51 Kaynak: DHA
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