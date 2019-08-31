Suriye sınırında hayat normale döndü (2)
52 dakika önce
SURİYELİLER ATEŞKESTEN MEMNUNCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşme sonucunda tek taraflı ateşkes ilan edilen İdlib'de yaşayan Suriyeliler alınan kardan memnun olduklarını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 02:51 Kaynak: DHA
SURİYELİLER ATEŞKESTEN MEMNUN
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşme sonucunda tek taraflı ateşkes ilan edilen İdlib'de yaşayan Suriyeliler alınan kardan memnun olduklarını söyledi. Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan Suriyeliler, 'ateşkes' kararının bölge halkı için olumlu olduğunu belirterek, "Bugün iyi bir güne başladık. Sabah bomba sesi duymadan uyandık. Havada uçak sesi yoktu. Kara saldırısı yoktu. İnşallah bunun devamı gelir. Karardan memnunuz" dedi.
30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonunda bir araya gelen Erdoğan ve Akşener'den samimi anlar Doğal gaza son bir ayda yüzde 32'den fazla zam geldi 2 bin 500 polis adayı alınacak Devrik lider Ömer el-Beşir, Suudi Veliaht Prens Selman'dan 25 milyon dolar aldığını itiraf etti