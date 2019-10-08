Suriye sınırında hazırlık - Pentagon: Türkiye'nin olası harekat güzergahı üzerindeki güçlerimizin...

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Jonathan Hoffman, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde, Fırat Nehri'nin doğusunda yapmayı planladığı askeri operasyonun olası güzergahı üzerinde bulunan ABD askerlerinin güvenliğini sağlamak için yerlerini değiştirdiklerini söyledi.

Hoffman, yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki, Türkiye, tek başına hareket etmeyi tercih etti. Bunun sonucunda da Suriye'nin kuzeyindeki ABD güçlerini, güvenliklerini sağlamak adına Türkiye'nin olası operasyon güzergahının dışına çıkardık. Şu aşamada Suriye'de bulunan güçlerimizin sayısında herhangi bir değişiklik yapmadık" dedi.

ABD'nin şu anda Suriye 1000 civarında askeri bulunuyor. Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) ile mücadele kapsamında Suriye'de bulunan bu askerlerin önemli bir bölümü Fırat Nehri'nin doğusunda ana çatısını Kürt grupların oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) kontrol ettiği bölgede konuşlandırılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pazar akşamı telefonda yaptıkları görüşmenin ardından Beyaz Saray, Suriye'deki askerlerini çekeceklerini açıklamıştı. Bu açıklama, IŞİD'le mücadeleyi olumsuz etkileyeceği gerekçesiyle ABD'de tepkiye neden olmuştu.

Hoffman, açıklamasında ayrıca, Trump'ın Türkiye'nin Suriye'ye yönelik olası operasyonuyla ilgili Savunma Bakanı Mark Esper ve Genelkurmay Başkanı Mark Milley ile "son birkaç gün içerisinde" görüş alışverişinde bulunduğunu da ifade etti.

ABD basınında, Trump'ın anlık bir kararla askerlerin çekileceğini açıkladığı ve Pentagon'un bu karar "tamamen hazırlıksız yakalandığı" yönünde haberler çıkmıştı.

Görevden azil soruşturmasının devam ettiği bir dönemde, Trump'ın bu kararı seçmen desteğini arkasına almak için verdiği öne sürülürken, ABD Başkanı ise artık "sonu gelmeyen saçma savaşlardan geri çekilme" vaktinin geldiğini söylemişti.