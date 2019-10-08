Suriye sınırında hazırlık - PYD Sözcüsü Salih Müslim: ABD askerleriyle SDG birlikte çalışmaya devam...

Suriye'deki Kürt gruplar, sınır hattından çekilme kararı nedeniyle ABD'ye tepki göstermeye devam ediyor. BBC Türkçe'ye konuşan Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) sözcüsü Salih Müslim ise ABD'yi sözlerini tutmadığı gerekçesiyle eleştirdi ancak sınır hattı dışındaki alanlarda ABD ile işbirliğinin sürdüğünü söyledi.

"Suriye'de ABD güçleri hala var. DAEŞ hücrelerine karşı savaş sürüyor" diyen Müslim, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Deyrezzor'da, Rakka'da vs. SDG ile beraber çalışıyorlar. Ama sınırdaki güçlerini çektiler. Amerikan askerlerinin diğer yerlerden çekilmesi gibi bir şey yok."

BBC Türkçe'nin konuştuğu yerel kaynaklar da sınırdaki bazı noktalar dışında ABD askerlerinin Suriye'nin kuzeyinde faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti.

Bununla birlikte, Suriyeli Kürt güçlerin ABD'nin bölgeden tamamen çekilmesi durumunda Beşar Esad yönetimiyle müzakere dahil çeşitli senaryoların konuşulduğu anlaşılıyor.

'Hiç Amerikan askeri ölmedi, biz 11 bin şehit verdik'

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) yetkililerinin, ABD'nin Pazar günkü kararından sonraki açıklamalarında; "ABD taahhütlerini yerine getirmedi", "Bizi sırtımızdan bıçakladılar" gibi ifadeler yer aldı.

PYD Eş Başkanı olduğu dönemde Türkiye'ye gelerek Türk yetkililerle de görüşen Salih Müslim de BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'a tepki gösterdi.

Müslim, uluslararası koalisyon tarafından kendilerine, Suriye'den çekilmek için üç şeyin gerçekleşeceği sözünün verildiğini ancak sözün tutulmadığını belirtti:

"Amerika'yı, Suriye'ye girmesi için biz davet etmedik. Biz savaşıyorduk kendi kendimize. Onlar da hem DAEŞ'le (IŞİD) savaşacak hem de Suriye rejimiyle ilişkili olmayacak bir güç arıyorlardı. Hem bizim çıkarımıza hem de onların çıkarınaydı. Bir ortaklık oluştu, bu dört sene devam etti, birbirimize güvendik, tarihi zaferler gerçekleşti.

"Verdikleri sözler vardı. Üç şey gerçekleşinceye kadar biz buradan çekilmeyeceğiz dediler. Birincisi, DAEŞ bitecek, ikincisi burada istikrar sağlanacak, üçüncüsü siyasi çözüm olacak. Bunlardan hiçbiri olmadı. DAEŞ bitmiş değil, hücreler şeklinde devam ediyor. Fırat'ın batısında da DAEŞ'ın kontrolünde yerler var. DAEŞ bitmiş değil. İkincisi istikrar da sağlanmış değil, üçüncüsü çözüm yok. Verdiğin sözü tutmuyorsun, çekiliyorsun."

Müslim, ABD Başkanı Donald Trump'ın SDG'ye silah ve para verdiklerini belirttiği tweetini de eleştirdi:

"Sayın Trump 'Para, silah verdik' diyor. Burada kaç Amerikan askeri öldü? Hiç. Biz 11 bin şehit verdik. 11 bin şehit mi yoksa senin verdiğin silahlar, paralar mı? Silahları verdin ama zaten bunları DAEŞ'e karşı savaşta kullanıyoruz. Amerikalılar kaç şehit verdi? Bunu Irak ve Afganistan'la karşılaştırsın."

'ABD Türkiye ile arabuluculuk yaptı, SDG karara uydu'

PYD Sözcüsü Salih Müslim, ABD'nin Türkiye ile SDG arasında dolaylı görüşmelerin yaşandığı yönündeki iddiaların doğru olduğunu söyledi.

Müslim, son anlaşmaya SDG'nin onay verdiğini belirtti:

"Evet, ABD arabuluculuk yaptı. Son anlaşma Amerikalılarla Türkler arasında oldu. Bizim SDG bu anlaşmayı onayladı. Sanki anlaşma bizimkilerle Türkiye arasında oluyor, Amerika da bunun garantisi gibi oldu. Daha önce bu, Menbic'te de oldu. Görüşmeler, anlaşmalar vs. Amerikalılar her iki tarafla da görüşüyorlardı. Ama bunlar politik anlaşmalardan ziyade askeri anlaşmalardır.

"Sınır güvenlik mekanizması, Tel Abyad ile Resulayn arasındaki anlaşmadır. Bu birkaç haftadır uygulanıyor ve bizimkiler anlaşmaya dair ne gerekiyorsa yaptılar. Bizimkiler tamamen kabul ettiler."

Salih Müslim, ABD'nin kararını "ihanet, hayal kırıklığı, arkadan bıçaklama" gibi kavramlarla değerlendirmeyi tercih etmediğini, ABD'de birçok kurumun, Amerikan halkının ve sahadaki ABD askerlerinin farklı düşündüğü görüşünde olduğunu söyledi.

Bu arada BBC Türkçe'nin görüştüğü bazı yerel kaynaklar da, ABD askerlerinin sınır bölgesinden çekilmeye devam ettiğini, Suriye'nin kuzeyindeki başka alanlarda ise varlıklarını sürdürdüğünü belirtti.

'Esad'a çağrı yapılabilir'

PYD Sözcüsü Salih Müslim, "Kuzey Suriye Özerk Yönetimi'nin henüz Şam'a bir çağrı yapmadığını ancak yapabileceğini" de belirtti:

"Özerk yönetim böyle bir çağrıda bulunmadı ama bulunabilirler. 'Sınırı beraber koruyalım' diyebiliriz. Egemenlik için beraber bir şey yapmak istiyorsanız gelin beraber yapalım, ama eğer 'Gelin teslim olun, ondan sonrasını biz yaparız' derlerse kabul etmeyiz.

"Biz her zaman diyaloğa açık kaldık. Rejimle de, Ruslarla da, herkesle de… Halkımızı korumak için elimizden ne geliyorsa yaparız."

"Kendilerinin Türkiye için hiçbir zaman bir tehdit oluşturmadıklarını" belirten Müslim, Türkiye'nin operasyonu durumunda ne yapacaklarıyla ilgili ise "Bütün gücümüzle direneceğiz" dedi.

Müslim, "ABD ile bu kadar yakın ilişkiye girerek bir hata yaptığınızı düşünüyor musunuz?" sorusuna ise "Bunu bir hata görmüyoruz" yanıtını verdi ve ekledi:

"Çünkü bu bir ortaklıktır. Biz hiçbir zaman Amerika'ya 'Bizi koru' demedik. Bizi yok etmek istiyorlardı, onların çıkarıyla bizim çıkarımız kesişti. Sen yarıda bırakıp çekiliyorsan o senin işin. Ama yıllar içinde arada bir güven oluştu.

"Biz kendi yolumuza devam edeceğiz. Biz örgütlü bir halkız, kendimize güveniyoruz. Önemli olan buradaki sistemi korumaktır. Şimdi bu karar değişebilir, başka bir şey de olabilir ya da başka bir ortaklığa da dönüşebilir."