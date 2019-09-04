Son Dakika Haberleri: Suriye sınırında helikopter hareketliliği
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Suriye sınırında helikopter hareketliliği

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde helikopter hareketliliği yaşandı.

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Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde helikopter hareketliliği yaşandı.


Edinilen bilgiye göre, PKK/PYD terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin Telabyad kentinin karşısında bulunan Akçakale'de helikopter hareketliliği yaşandı. İlçe Jandarma Komutanlığı sahasına inen ABD'ye ait 2 helikopter, bir süre burada bekledikten sonra yeniden havalanarak Suruç ilçesi yönüne gitti. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Akçakale, Suriye, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 05:11 Kaynak: İHA
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