Son Dakika Haberleri: Suriye Sınırında İki Terörist Yakalandı

Suriye Sınırında İki Terörist Yakalandı

1 saat önce

Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yurda yasa dışı yollarda girmeye çalışan terör örgütü YPG/PKK mensubu 2 terörist yakalandı.

Suriye Sınırında İki Terörist Yakalandı, System.String[]
Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yurda yasa dışı yollarda girmeye çalışan terör örgütü YPG/ PKK mensubu 2 terörist yakalandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı hudut birliklerince sınır hattında yasa dışı yollarla Suriye'den yurda girmeye çalışan 2 şüpheli tespit edildi.

Hudut birliğince yakalanarak jandarmaya teslim edilen şüphelilerin terör örgütü YPG/PKK mensubu olduğu belirlendi.

Zanlıların işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:48 Kaynak: AA

Şanlıurfa, PKK, Suriye, Güncel
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