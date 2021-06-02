SURİYE SINIRINDA KAÇAK TELEFON ELE GEÇTİ - Son Dakika

SURİYE'den gelen ve Kilis'teki Çobanbey Sınır Kapısında arama yapılan bir TIR'ın gizli bölmelerine yerleştirilmiş 18 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye giriş yapan plakası açıklanmayan bir TIR'da arama yaptı. Yapılan aramada TIR'ın gizli bölmelerine yerleştirilmiş 18 cep telefonu bulundu. Piyasa değeri 100 bin lira olan telefonlara el konulurken, ismi açıklanmayan TIR sürücüsü gözaltına alındı.