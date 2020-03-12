Suriye sınırında korona virüs tedbiri - Son Dakika
Son Dakika Genel Suriye sınırında korona virüs tedbiri - Son Dakika

Suriye sınırında korona virüs tedbiri

30 dakika önce

Suriye sınırında korona virüs tedbiri Suriyelilerin ülkelerine gidişleri durduruldu Korona virüs tedbirleri kapsamında üç ayları ülkelerinde geçirmek için giden Suriyelilerin geçişleri ikinci bir emre kadar durduruldu.

Suriye sınırında korona virüs tedbiri, System.String[]

Suriye sınırında korona virüs tedbiri

Suriyelilerin ülkelerine gidişleri durduruldu

KİLİS - Korona virüs tedbirleri kapsamında üç ayları ülkelerinde geçirmek için giden Suriyelilerin geçişleri ikinci bir emre kadar durduruldu.

Üç ayları ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, Azez, Soran, Aktarin, Afrin, ve El Bab gibi bölgelerdeki yakınlarının yanında geçmek için Kilis Valiliği tarafından oluşturulan online randevu sistemine kayıt yaptıran Suriyelilelerin bugün sabahtan itibaren ikinci bir emre kadar ülkelerine gidişleri durduruldu. Yaklaşık 100 kişilik Suriyeli gurup sabah saatlerinde ülkelerine gitmek için Öncüpınar Sınır Kapısı bayramlaşma geri gönderme merkezine geldi. korona virüs tedbirleri kapsamında Suriyelilerin ülkelerine geçişlerine izin verilmiyor. 2 mart tarihinden itibaren 3 bin Suriyeli üç ayları ülkesinde geçirmek için Suriye'ye geçiş yapmıştı.

Suriye, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 08:30 Kaynak: İHA
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