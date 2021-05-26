Suriye sınırında korona virüs vaka sayıları düşüyor - Son Dakika

Suriye sınırında korona virüs vaka sayıları düşüyor

Kilis'te tam kapanma öncesinde günlük 130 olan vaka sayısı son günlerde ise 10'a kadar düştü

KİLİS - Kilis'te sokağa çıkma kısıtlaması ve alınan tedbirler sayesinde günlük korona virüs vaka sayısı 130'dan 10'a düştü.

Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te, korona virüs vakalarının 1000 kişiye düşen vaka sayısında 3-9 Nisan tarihlerinde 508'e yükselerek rekor sayısına yükselmişti. 45 günlü alınan tedbirler ve tam kapanma nedeniyle 1000 kişiye düşen vaka sayısı 50.42'ye düştü. 45 günlük tedbirler sayesinde Kilis'te günlük vaka sayısı 130'dan 10'a düştü. Vaka düşüşüne rağmen Kilis Valiliği ile Emniyet Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, kent genelinde denetimleri sıklaştırdı. Denetimler sürüyor.