Suriye sınırında korona virüsü tedbiri - Son Dakika
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Suriye sınırında korona virüsü tedbiri

6 saat önce

Korona virüsü tedbirleri kapsamında üç ayları ülkelerinde geçirmek için giden Suriyelilerin geçişleri ikinci bir emre kadar durduruldu.

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Korona virüsü tedbirleri kapsamında üç ayları ülkelerinde geçirmek için giden Suriyelilerin geçişleri ikinci bir emre kadar durduruldu.

Üç ayları ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, Azez, Soran, Aktarin, Afrin ve El Bab gibi bölgelerdeki yakınlarının yanında gitmek için Kilis Valiliği tarafından oluşturulan online randevu sistemine kayıt yaptırdı. Suriyelilerin bugün sabahtan itibaren ikinci bir emre kadar ülkelerine gidişleri durdurulurken yaklaşık 100 kişilik Suriyeli grup, sabah saatlerinde ülkelerine gitmek için Öncüpınar Sınır Kapısı'na geldi. Korona virüsü tedbirleri kapsamında Suriyelilerin ülkelerine geçişlerine izin verilmiyor. 2 Mart tarihinden itibaren 3 bin Suriyeli üç ayları ülkesinde geçirmek için Suriye'ye geçiş yapmıştı.

(Mehmet Ali Dağ/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:45 Kaynak: İHA
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