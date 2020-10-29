Suriye sınırında nar hasadı başladı - Son Dakika

Suriye sınırında nar hasadı başladı

29.10.2020 11:02

Suriye sınırında nar hasadı başladı Suruç Narı çiftçinin yüzünü güldürüyor Şanlıurfa'nın Suriye sınırında bulunan Suruç ilçesinde nar hasadı başladı.

Suriye sınırında nar hasadı başladı

Suruç Narı çiftçinin yüzünü güldürüyor

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Suriye sınırında bulunan Suruç ilçesinde nar hasadı başladı. Bu yıl yüksek verim elde edilen nar, üreticisinin de yüzünü güldürüyor.

Şanlıurfa'nın Suriye sınırında bulunan Suruç ilçesinde ince kabuğu, mayhoş tadı ve kırmızı taneleriyle dünyanın en iyi narları arasında gösterilen Suruç narının hasadı başladı. GAP Eylem Planı kapsamında Atatürk Baraj Gölünden bölgeye su verilmesiyle birlikte üretiminde ciddi bir artış gözlenen Suruç narı, çiftçinin yüzünü de güldürüyor. Bu yıl ürün kalitesi ve rekoltesi oldukça yüksek olan Suruç narı, bahçelerdeki ağaçlardan büyük bir özenle koparılıyor. Bölge ekonomisine ciddi katkılar sunan ürün, hem nar ekşisi yapılıyor hem de tezgahlarda satılıyor. Fiyatı kalitesine ve tadına göre değişen narın kilosu tezgahlarda 2 ile 3 lira arasında alıcı buluyor.

Birçok hastalığa iyi geliyor

Suruç narının başta şeker ve tansiyon hastalıkları olmak üzere birçok hastalığa iyi geldiğini iddia eden nar üreticisi Cemal Boybay, "Bu şekere, tansiyona, her derde devadır. Suruç narı Türkiye'nin hiçbir yerinde yok. Bu narları Avrupa'ya bile gönderiyoruz. Narın pekmezi daha güzeldir. Mideye, şekere, her türlü hastalığa yararlıdır" dedi.

"Dünyadaki en iyi türler arasında gösteriliyor"

Ziraat Mühendisi Mehmet Tekçe ise Suruç narının dünyadaki en iyi türler arasında gösterildiğini belirterek, "Mezopotamya dediğimiz Fırat ile Dicle nehirleri arasında, Türkiye ve dünyada yetişen sebze ve meyvelerin yüzde 90'ı yetişir. Bu meyvelerden bir tanesi Suruç narı. Suruç narı dünyadaki en iyi çeşitler arasında gösteriliyor. İncecik kabuğu, iri taneleri, tadı ve aromasıyla aranan bir nar türü. Birçok hastalığa, özellikle şeker hastalığına çok iyi geliyor" diye konuştu.

Suriye sınırında nar hasadı başladı
Suriye sınırında nar hasadı başladı
Suriye sınırında nar hasadı başladı
Suriye sınırında nar hasadı başladı

Güneydoğu Anadolu Projesi, Şanlıurfa, Suriye, Nar, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Suriye sınırında nar hasadı başladı - Son Dakika Ekonomi

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