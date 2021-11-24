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Suriye sınırında "Öğretmenler Günü" heyecanı - Son Dakika

Suriye sınırında "Öğretmenler Günü" heyecanı

24.11.2021 13:19
Suriye sınırında "Öğretmenler Günü" heyecanı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Suriye sınırındaki kırsal Günlüce Mahallesi'ndeki okulda 24 Kasım Öğretmenler Günü heyecanı yaşandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Suriye sınırındaki kırsal Günlüce Mahallesi'ndeki okulda 24 Kasım Öğretmenler Günü heyecanı yaşandı.

Kızıltepe'de sınıra yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Günlüce Ortaokulu'nda, Öğretmenler Günü dolayısıyla tören yapıldı.

Törende, öğrenciler öğretmenleri için şiir okudu, şarkılar söyledi ve oratoryo gösterisi sundu. Öğretmenlerine çiçek veren öğrenciler, günlerini kutladı.

İngilizce öğretmeni Ferdane Ulukoz, AA muhabirine, 2 yıldır bu okulda öğretmenlik yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Ulukoz, Zonguldak'tan geldiğini ifade ederek, "Çok heyecanlıyım. Aslında burada sınıra yakın bir köy okulunda görev yapmak benim için ayrıca heyecanlı ve güzel. Okuluma geldiğimde, çocukların sevgisiyle, böyle sıcak bir yuvayla karşılaştığımda çok mutlu oldum. Çok güzel duygular. Çocukluğumdan beri öğretmen olmak istiyordum. Çocuklarımın bana olan sevgisi beni yüceltiyor." diye konuştu.

24 Kasım'ı öğrencileri ile bir arada kutlamanın mutluluğunu dile getiren Ulukoz, "Bizim için en büyük hediye onların göstermiş oldukları sevgi, gözlerindeki mutluluk ve başarıları." dedi.

"Bu mesleği seçtiğimiz için çok mutluyuz"

Beden eğitimi öğretmeni Ali Kaplan da yaklaşık 7 yıldır okulda görev yaptığını, her Öğretmenler Günü'nde tarif edilemez duygular yaşadığını belirtti.

Bugün çok güzel bir gün daha yaşadıklarını vurgulayan Kaplan, "İyi ki öğretmeniz. Bu mesleği seçtiğimiz için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Okulun müdürü Abidin Aydoğan, idarece ve öğretmenler olarak 160 öğrenciyi geleceğe hazırladıklarını kaydetti.

Öğretmenlerin ve velilerin desteğiyle çok önemli başarılar elde ettiklerini anlatan Aydoğan, "Bugün de bizim için çok güzel ve değerli bir gün. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Çocuklar bizim geleceğimiz." şeklinde konuştu.

Öğretmenler Günü, Kızıltepe, Mardin, Suriye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suriye sınırında 'Öğretmenler Günü' heyecanı - Son Dakika


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