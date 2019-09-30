Son Dakika Haberleri: Suriye sınırında ölüme terk edilen bebek kurtarılamadı
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Suriye sınırında ölüme terk edilen bebek kurtarılamadı

23 dakika önce

Suriye sınırında ölüme terk edilen bebek kurtarılamadıŞANLIURFA - Hatay ilinin Suriye sınırında ölüme terk edilen yabancı uyruklu bir bebek, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Suriye sınırında ölüme terk edilen bebek kurtarılamadı

ŞANLIURFA - Hatay ilinin Suriye sınırında ölüme terk edilen yabancı uyruklu bir bebek, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Edinilen bilgiye göre olay, Hatay ilinin Suriye sınırında yaşandı. Kim tarafından bırakıldığı belirlenemeyen yabancı uyruklu bir bebek, güvenlik güçlerince fark edildi ve durum 112 Acil Servis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, bebeğin durumunun kötü olduğunu belirledi. Bunun üzerine 112 Hava Ambulansı devreye konularak, bebek Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hatay'dan kalkan hava ambulansında bebek, Şanlıurfa yakınlarında fenalaşınca ambulans Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine acil inişi yaptı. Burada tedavi altına alınan bebek, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Bebeğin cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından hastane morguna konuldu. Cenaze, yakınlarının ortaya çıkmazsa 15 gün sonra belediyeye ait kimsesizler mezarlığına defin edilecek.

Suriye sınırında ölüme terk edilen bebek kurtarılamadı

Şanlıurfa, Suriye, Hatay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 04:43 Kaynak: İHA
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