Suriye sınırında orman yangını
1 saat önce
HATAY'ın Yayladağı ilçesinde, Suriye sınırının sıfır noktasında orman yangını çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 10:31 Kaynak: DHA
HATAY'ın Yayladağı
ilçesinde, Suriye
sınırının sıfır noktasında orman yangını çıktı. Daha çok sınırın Suriye kısmında kalan yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.
Yangın, akşam saatlerinde Kızılçat köyü yakınlarında çıktı. Sınırdan duman yükseldiğini görenler, durumu Yayladağı Orman İşletme Şefliği'ne bildirdi. Büyük bölümü Suriye kısmında çıkan orman yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.
- Hatay
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