Son Dakika Haberleri: Suriye sınırında orman yangını
Son Dakika Güncel Haber

Suriye sınırında orman yangını

1 saat önce

Esad rejiminin Suriye'nin Lazkiye kenti kırsalındaki Bayırbucak Türkmendağı'na yönelik saldırıları sonrası yangın çıktı.

Suriye sınırında orman yangını, System.String[]

Esad rejiminin Suriye'nin Lazkiye kenti kırsalındaki Bayırbucak Türkmendağı'na yönelik saldırıları sonrası yangın çıktı. Türkiye sınırına yaklaşık 2 kilometre mesafede başlayan yangının büyümesi ve Türkiye'ye sıçraması ihtimaline karşı yangın söndürme ekipleri hazırda bekliyor.

Esad rejiminin Suriye'nin Lazkiye kenti kırsalındaki Bayırbucak Türkmendağı'na yönelik saldırıları sonrası çıktığı belirlenen yangına hiçbir müdahalenin edilemediği öğrenildi.

Murtlu ve Kelez bölgelerinde Türkiye sınırına yaklaşık 2 kilometre mesafede başlayan yangının büyümesi ve Türkiye'ye sıçraması ihtimaline karşı yangın söndürme ekipleri hazırda bekliyor.

(İHA)

Türkiye, Lazkiye, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 05:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çekya Başbakanı, çözüm için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı işaret etti
Yavaş'tan makam aracı açıklaması: Plakaları internetten yayınlayacağız Anadolu Efes'in yıldızı Larkin, milli takım forması giydi AK Partili Canikli'den CHP'ye IMF tepkisi: IMF özlemi kıyıya vurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 19:08:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suriye sınırında orman yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]