Suriye sınırında ortak devriye

Türk ve ABD helikopterleri ortak devriye gerçekleştirildi

ŞANLIURFA - Güvenli Bölge çalışmaları kapsamında Türk ve ABD helikopterleri sınırda devriye uçuşu gerçekleştirdi.

Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan Güvenli Bölge Çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Türkiye ve ABD'ye ait helikopterler sınırda devriye uçuşu gerçekleştirdi.ADB'ye ait 2 helikopter Suriye tarafından gelerek Akçakale ilçesi üzerinde uçtu. Türkiye'ye ait 2 helikopter de Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığından kalkarak ABD helikopterlerine katıldı. Helikopterler, Suriye'nin Telabyad kentinin üzerinden uçarak sınır hattında ilerledi.