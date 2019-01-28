Son Dakika Haberleri: Suriye Sınırında Özel Güvenlik Bölgesi İlan Edildi

Suriye Sınırında Özel Güvenlik Bölgesi İlan Edildi

27 dakika önce

Gaziantep Valiliğinin yaptığı yazılı açıklamada, Suriye sınırının 15 gün süre ile özel güvenlik bölgesi ilan edildiği duyuruldu.

Suriye Sınırında Özel Güvenlik Bölgesi İlan Edildi, System.String[]
Gaziantep Valiliğinin yaptığı yazılı açıklamada, Suriye sınırının 15 gün süre ile özel güvenlik bölgesi ilan edildiği duyuruldu.

Gaziantep Valiliğinin yaptığı yazılı açıklamada, "Suriye sınırında güvenlik durumunu desteklemek ve ayrıca vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini olası tehdit ve tehlikelerden bertaraf etmek üzere; 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince, Hududun geri bölgesinde, 18 Ocak 2019 Cuma günü saat 17.00'de başlayıp-01 Şubat 2019 Cuma günü saat 17.00'de bitecek şekilde (15) gün süre ile Valiliğimizce Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmesine karar verilmiştir. Buna göre 18 Ocak 2019-01 Şubat 2019 tarihleri arasında Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilen yerlerde her türlü araç ve insan giriş-çıkışının kontrolü, gerektiğinde yasaklanması ve gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce yapılacaktır. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 03:27 Kaynak: İHA

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