Son Dakika Haberleri: Suriye sınırında patlamaya hazır EYP ele geçti
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Suriye sınırında patlamaya hazır EYP ele geçti

23 dakika önce

ŞANLIURFA'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde, patlamaya hazır 3 el yapımı patlayıcı (EYP) bulundu.

Suriye sınırında patlamaya hazır EYP ele geçti, System.String[]
ŞANLIURFA'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde, patlamaya hazır 3 el yapımı patlayıcı (EYP) bulundu. EYP'ler jandarma tarafından güvenli bölgede imha edildi.
Suriye sınırındaki Akçakale ilçesi sınır hattında patlamaya hazır mühimmat bulunduğuna yönelik istihbarat bilgisi alan güvenlik güçleri harakette geçti. Sınır hattında arama yapan ekipler, toprağa gömülmüş patlamaya hazır 3 EYP ele buldu. Patlayıcılar güvenli bölgede imha edildi. Yaşanan olayın ardından sınır hattında güvenlik önlemleri artırıldı.


- Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 07:16 Kaynak: DHA
Şanlıurfa, Akçakale, Suriye, Güncel
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