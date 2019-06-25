Suriye sınırında patlamaya hazır EYP ele geçti
23 dakika önce
ŞANLIURFA'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde, patlamaya hazır 3 el yapımı patlayıcı (EYP) bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 07:16 Kaynak: DHA
ŞANLIURFA'nın Suriye
sınırındaki Akçakale
ilçesinde, patlamaya hazır 3 el yapımı patlayıcı (EYP) bulundu. EYP'ler jandarma tarafından güvenli bölgede imha edildi.
Suriye sınırındaki Akçakale ilçesi sınır hattında patlamaya hazır mühimmat bulunduğuna yönelik istihbarat bilgisi alan güvenlik güçleri harakette geçti. Sınır hattında arama yapan ekipler, toprağa gömülmüş patlamaya hazır 3 EYP ele buldu. Patlayıcılar güvenli bölgede imha edildi. Yaşanan olayın ardından sınır hattında güvenlik önlemleri artırıldı.
- Şanlıurfa
Bu mahallede 17 yaşına geleni ölüm korkusu sarıyor! Hastalığa teşhis koyabilen yok
Son Dakika! Erdoğan, Yeni Askerlik Kanunu'nu imzalayarak onayladı
Kulisleri sallayan iddia! Babacan AK Parti kurucu üyeliğinden istifa edecek
Son Dakika! Diyarbakır'da rehine krizi! Saldırgan yakalandı