Son Dakika Haberleri: Suriye sınırında patlayıcı bulundu
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Suriye sınırında patlayıcı bulundu

3 dakika önce

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde, 3 el yapımı patlayıcı bulundu.

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Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde, 3 el yapımı patlayıcı bulundu.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, hudut birlikleri Akçakale ilçesinin sınır hattında mühimmat bulunduğuna yönelik istihbarat aldı.
Bölgede arama tarama faaliyetinde bulunan ekipler, 3 el yapımı patlayıcı ele geçirdi.
Söz konusu mühimmatlar, güvenli bölgede imha edildi.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 06:00 Kaynak: AA
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