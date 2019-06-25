Suriye sınırında patlayıcı bulundu
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Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde, 3 el yapımı patlayıcı bulundu.
Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde, 3 el yapımı patlayıcı bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 06:00 Kaynak: AA
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, hudut birlikleri Akçakale ilçesinin sınır hattında mühimmat bulunduğuna yönelik istihbarat aldı.
Bölgede arama tarama faaliyetinde bulunan ekipler, 3 el yapımı patlayıcı ele geçirdi.
Söz konusu mühimmatlar, güvenli bölgede imha edildi.
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