Suriye sınırında patlayıcı madde bulundu
1 saat önce
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 3 el yapımı patlayıcı bulundu.
Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 06:31 Kaynak: İHA
'nın Akçakale
ilçesinde 3 el yapımı patlayıcı bulundu.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, hudut birlikleri Akçakale ilçesinin sınır hattında mühimmat bulunduğuna yönelik istihbarat aldı. Bölgede arama tarama faaliyetinde bulunan ekipler, 3 el yapımı patlayıcı ele geçirdi.
Ele geçirilen mühimmatlar, güvenli bölgede imha edildi. - ŞANLIURFA
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