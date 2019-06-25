Son Dakika Haberleri: Suriye sınırında patlayıcı madde bulundu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Suriye sınırında patlayıcı madde bulundu

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 3 el yapımı patlayıcı bulundu.

Suriye sınırında patlayıcı madde bulundu, System.String[]
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 3 el yapımı patlayıcı bulundu.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, hudut birlikleri Akçakale ilçesinin sınır hattında mühimmat bulunduğuna yönelik istihbarat aldı. Bölgede arama tarama faaliyetinde bulunan ekipler, 3 el yapımı patlayıcı ele geçirdi.

Ele geçirilen mühimmatlar, güvenli bölgede imha edildi. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 06:31 Kaynak: İHA
Şanlıurfa, Akçakale, 3. Sayfa
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