Suriye sınırında patlayıcı yapımında kullanılan sülfürik asit ele geçirildi - Son Dakika

Suriye sınırında patlayıcı yapımında kullanılan sülfürik asit ele geçirildi
24.12.2020 10:42
KİLİS'in Elbeyli ilçesinde bulunan Çobanbey Sınır Kapısında Türkiye'den Suriye'ye götürülmek istenen patlayıcı yapımında kullanılan 1990 litre sülfürik asit ele geçirildi.
KİLİS'in Elbeyli ilçesinde bulunan Çobanbey Sınır Kapısında Türkiye'den Suriye'ye götürülmek istenen patlayıcı yapımında kullanılan 1990 litre sülfürik asit ele geçirildi.
Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Türkiye'den Suriye'ye gitmek üzere, ihracat beyannamesinde 24 bin 200 kilo gübre yüklü olduğunu beyan eden TIR'da arama yaptı. Aramada, Suriye'ye ihracatı yasak olan patlayıcı yapımında kullanılan 1990 litre sülfürik asit ele geçirildi. Sülfürik asite el koyan ekipler, ismi açıklanmayan TIR sürücüsünü gözaltına aldı.
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