Suriye Sınırında PKK'lı 3 Terörist Yakalandı
1 saat önce
ŞANLIURFA'nın Suriye sınır hattında terör örgütü PKK/KCK üyesi 2'si kadın 3 terörist tüfek ve mühimmatla yakalandı.
ŞANLIURFA'nın Suriye sınır hattında terör örgütü PKK/KCK üyesi 2'si kadın 3 terörist tüfek ve mühimmatla yakalandı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü PKK/KCK'nın dağ kadrosuna eleman kazandırma faaliyeti yürüten 3 teröristin Suriye'den Türkiye'ye geçeceği bilgisi üzerine güvenlik güçleri sınır hattında önlem aldı. Polis ve jandarmanın yaptığı ortak operasyonda, sınırı geçen 2'si kadın 3 terörist beraberinde 2 tüfek, 56 mermi ve örgütsel dokümanla birlikte yakalandı.
Emniyette ifadeleri alınan teröristlerin son yıllarda PKK/YPG terör örgütünden kaçmak istediklerini öne sürdükleri ve Suriye'de sivillerin kentlerini işgal eden terör örgütünü istemediğini söylediği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 3 terörist, sağlık kontörlünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
- Şanlıurfa
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 04:18 Kaynak: DHA
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