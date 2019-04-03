Suriye Sınırında PKK'lı 3 Terörist Yakalandı

ŞANLIURFA'nın Suriye sınır hattında terör örgütü PKK/KCK üyesi 2'si kadın 3 terörist tüfek ve mühimmatla yakalandı.

ŞANLIURFA'nın Suriye sınır hattında terör örgütü PKK/KCK üyesi 2'si kadın 3 terörist tüfek ve mühimmatla yakalandı.



Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü PKK/KCK'nın dağ kadrosuna eleman kazandırma faaliyeti yürüten 3 teröristin Suriye'den Türkiye'ye geçeceği bilgisi üzerine güvenlik güçleri sınır hattında önlem aldı. Polis ve jandarmanın yaptığı ortak operasyonda, sınırı geçen 2'si kadın 3 terörist beraberinde 2 tüfek, 56 mermi ve örgütsel dokümanla birlikte yakalandı.



Emniyette ifadeleri alınan teröristlerin son yıllarda PKK/YPG terör örgütünden kaçmak istediklerini öne sürdükleri ve Suriye'de sivillerin kentlerini işgal eden terör örgütünü istemediğini söylediği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 3 terörist, sağlık kontörlünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.



- Şanlıurfa

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