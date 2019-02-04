Son Dakika Haberleri: Suriye Sınırında Sahra Hastanesinin Kurulumu Tamamlandı

Suriye Sınırında Sahra Hastanesinin Kurulumu Tamamlandı

1 saat önce

Suriye sınırına yapılan Sahra Hastanesinin kurulumu tamamlandı.

Suriye Sınırında Sahra Hastanesinin Kurulumu Tamamlandı, System.String[]
Suriye sınırına yapılan Sahra Hastanesinin kurulumu tamamlandı.

Gaziantep'in Suriye sınırında bulunan Karkamış ilçesindeki Karkamış Gümrük Kapısı'na Sahra Hastanesinin kurulumu tamamlandı. Çadır ve sedye kurulumları gerçekleştirilen hastanenin ilk yardım hizmeti verebilecek kapasitede olduğu kaydedildi. Hastanenin içinde acil tıp uzmanı doktor, hemşire, UMKE görevlileri, acil tıp teknisyeni (ATT) ve paramedik görev yapacak. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 05:25 Kaynak: İHA

Karkamış, Gaziantep, Suriye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Suriye'deki Düğünden Atılan Serseri Kurşunlar Gaziantep'te 1'i Çocuk 2 Kişiyi Yaraladı Irkçı Saldırıya Uğrayan Suriyeli Cemal ve Ailesi Evini Terk Etmek Zorunda Kaldı

Celal Doğan, DSP Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Oldu Gaziantep'te Cinnet Getiren Damat Dehşet Saçtı: 5 Ölü, 1 Yaralı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 18:37:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suriye Sınırında Sahra Hastanesinin Kurulumu Tamamlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]