Suriye Sınırında Sahra Hastanesinin Kurulumu Tamamlandı
1 saat önce
Suriye sınırına yapılan Sahra Hastanesinin kurulumu tamamlandı.
Suriye sınırına yapılan Sahra Hastanesinin kurulumu tamamlandı.
Gaziantep'in Suriye sınırında bulunan Karkamış ilçesindeki Karkamış Gümrük Kapısı'na Sahra Hastanesinin kurulumu tamamlandı. Çadır ve sedye kurulumları gerçekleştirilen hastanenin ilk yardım hizmeti verebilecek kapasitede olduğu kaydedildi. Hastanenin içinde acil tıp uzmanı doktor, hemşire, UMKE görevlileri, acil tıp teknisyeni (ATT) ve paramedik görev yapacak. - GAZİANTEP
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 05:25 Kaynak: İHA
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