Suriye sınırında silah kaçakçılığı - Son Dakika
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Suriye sınırında silah kaçakçılığı

19.04.2022 10:20
Suriye sınırında silah kaçakçılığı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, Suriye sınırı yakınındaki Hacıpaşa Mahallesi'nde 6 adet makineli tabanca ve Kalaşnikof marka tüfek ele geçirildi.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, Suriye sınırı yakınındaki Hacıpaşa Mahallesi'nde 6 adet makineli tabanca ve Kalaşnikof marka tüfek ele geçirildi.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'den yurda yasa dışı yollardan silah sokulacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Hacıpaşa Mahallesi'nde, 2 adet 9 mm çapında makineli tabanca ve tabancaya ait 3 adet şarjör ile 4 adet 7,62 mm çapında Kalaşnikof piyade tüfeği, tüfeğe ait 15 adet şarjör ve 27 adet fişek ele geçirildi. - HATAY

Suriye sınırında silah kaçakçılığı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Suriye sınırında silah kaçakçılığı - Son Dakika


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