Suriye sınırında siviller bölgeyi terk ediyor
53 dakika önce
Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasının ardından Resulayn'da siviller bölgeyi terk ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 06:14 Kaynak: DHA
Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasının ardından Resulayn'da siviller bölgeyi terk ediyor. Yanlarına eşyalarını alan siviller, daha güvenli bölgelere doğru hareket ediyorlar.
Görüntü Dökümü
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-Sivillerin, Resulayn'da bölgeyi terk etmesine dair görüntüler
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