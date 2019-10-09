Suriye sınırında siviller bölgeyi terk ediyor
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Suriye sınırında siviller bölgeyi terk ediyorSuriye, (DHA) ? Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasının ardından Resulayn'da siviller bölgeyi terk ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 06:22 Kaynak: DHA
Suriye sınırında siviller bölgeyi terk ediyor
Suriye, (DHA) ? Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasının ardından Resulayn'da siviller bölgeyi terk ediyor. Yanlarına eşyalarını alan siviller, daha güvenli bölgelere doğru hareket ediyorlar.
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