Son Dakika Haberleri: Suriye sınırında siviller bölgeyi terk ediyor
Son Dakika Güncel Suriye sınırında siviller bölgeyi terk ediyor

Suriye sınırında siviller bölgeyi terk ediyor

1 saat önce

Suriye sınırında siviller bölgeyi terk ediyorSuriye, (DHA) ? Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasının ardından Resulayn'da siviller bölgeyi terk ediyor.

Suriye sınırında siviller bölgeyi terk ediyor

Suriye, (DHA) ? Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasının ardından Resulayn'da siviller bölgeyi terk ediyor. Yanlarına eşyalarını alan siviller, daha güvenli bölgelere doğru hareket ediyorlar.

Suriye sınırında siviller bölgeyi terk ediyor

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Suriye, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 06:22 Kaynak: DHA
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