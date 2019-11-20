Son Dakika Haberleri: Suriye sınırında telafi eğitimi gören öğrenciler gönüllerince eğlendi
Son Dakika Güncel Suriye sınırında telafi eğitimi gören öğrenciler gönüllerince eğlendi - Son Dakika

Suriye sınırında telafi eğitimi gören öğrenciler gönüllerince eğlendi

6 saat önce

Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde telafi eğitimleri süren bir ilkokuldaki öğrenciler için etkinlik düzenlendi.

Suriye sınırında telafi eğitimi gören öğrenciler gönüllerince eğlendi, System.String[]

Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde telafi eğitimleri süren bir ilkokuldaki öğrenciler için etkinlik düzenlendi. Etkinlikle keyifli anlar yaşayan öğrenciler gönüllerince eğlendi.


Harran Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin gönüllü olarak oluşturdukları "Umut Balonları İyilik Hareketi" adlı etkinlik, Şanlıurfa Valiliği Açık Kapı Birimi'nin destekleriyle Şanlıurfa merkeze 100 kilometre uzaklıkta bulunan Akçakale'ye bağlı Ohali köyünde gerçekleştirildi. Barış Pınarı Harekatı nedeniyle bir süre tatil edilen ve harekatın en sıcak yaşandığı bölgede yer alan Ohali İlkokulu ve Ortaokulu'nda eğitim gören 495 öğrenci, düzenlenen etkinlikle çeşitli yarışmalara ve animasyon gösterilerine katıldı.


Terörle mücadele sırasında yaşanan savaş ortamının psikolojik etkilerini ve çocuklar üzerinde oluşması muhtemel travmaları ortadan kaldırmayı amaçlayan etkinlikte, çocuklar gönüllerince eğlenip stres attı.


Vali Abdullah Erin'in gönderdiği çeşitli hediyelerle de sevinen öğrenciler, Vali Abdullah Erin'e, Açık Kapı Birimi personeline ve Harran Üniversitesi öğrencilerine teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Harran Üniversitesi, Şanlıurfa, Akçakale, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 10:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rus turistler, Suriye'ye tatil için rezervasyon yapıyor
Meteoroloji Genel Müdürü duyurdu: Yağış geliyor Kedileri vahşice öldürülen kadın, şüphelendiği eski sevgilisinden şikayetçi oldu İmamoğlu, İç Denetim Birimi Başkanlığı'na 'Kara Para Uzmanı' Halim İpek'i getirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 17:01:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suriye sınırında telafi eğitimi gören öğrenciler gönüllerince eğlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]