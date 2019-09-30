Son Dakika Haberleri: Suriye sınırında terk edilen bebek kurtarılamadı
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Suriye sınırında terk edilen bebek kurtarılamadı

2 saat önce

Hatay'ın Suriye sınırında ölüme terk edilen yabancı uyruklu bebek, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Suriye sınırında terk edilen bebek kurtarılamadı, System.String[]

Hatay'ın Suriye sınırında ölüme terk edilen yabancı uyruklu bebek, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Edinilen bilgiye göre olay, Hatay'ın Suriye sınırında yaşandı. Kim tarafından bırakıldığı belirlenemeyen yabancı uyruklu bebek, güvenlik güçlerince fark edildi ve durum 112 Acil Servis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, bebeğin durumunun kötü olduğunu belirledi. Bunun üzerine 112 Hava Ambulansı ile bebek Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmak üzere yola çıktı. Hatay'dan kalkan hava ambulansındaki bebek Şanlıurfa yakınlarında fenalaşınca ambulans Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine acil iniş yaptı. Burada tedavi altına alınan bebek, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.


Bebeğin cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından hastane morguna konuldu. Cenaze, yakınları ortaya çıkmazsa 15 gün sonra belediyeye ait kimsesizler mezarlığına defnedilecek. - ŞANLIURFA

Suriye, Hatay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 03:28 Kaynak: İHA
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