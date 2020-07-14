Suriye sınırında teslim olan YPG/PKK'lı terörist tutuklandı

Güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu Suriye sınırında güvenlik güçlerine teslim olan YPG/PKK'lı terörist tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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