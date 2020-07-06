Suriye sınırında tespit edilen 7 antitank mayını imha edildi - Son Dakika

Suriye sınırında tespit edilen 7 antitank mayını imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şanlıurfa'nın Suruç Şehit Er Emrah Çalkın ile Kilis Şehit Er Kemal Yanık Hudut Karakolları sorumluluk bölgelerinde 7 antitank mayınının imha edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şanlıurfa'nın Suruç Şehit Er Emrah Çalkın ile Kilis Şehit Er Kemal Yanık Hudut Karakolları sorumluluk bölgelerinde 7 antitank mayınının imha edildiğini bildirdi.

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MSB'den yapılan açıklamada, "Özel Mayın Arama Temizleme Timlerimizin (ÖMAT), Suruç Şehit Er Emrah Çalkın ile Kilis Şehit Er Kemal Yanık Hudut Karakolları sorumluluk bölgelerinde yaptıkları mayın/EYP aramasında, 7 antitank mayını tespit edilerek imha edildi." bilgisi verildi.

Öte yandan Bakanlığın sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşılan videoda mayınların imha edilme görüntüleri yer aldı.

Kilis, Emrah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 19:13 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suriye sınırında tespit edilen 7 antitank mayını imha edildi - Son Dakika
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