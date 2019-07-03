Son Dakika Haberleri: Suriye sınırında yakalanan DEAŞ'lı 9'u çocuk 12 kişi sınır dışı edilecek
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Suriye sınırında yakalanan DEAŞ'lı 9'u çocuk 12 kişi sınır dışı edilecek

2 gün önce

FRANSA'nın DEAŞ terör örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle kırmızı bültenle aradığı ve Kilis'te yakalanan 3 kadın ile beraberindeki 9 çocuk sınır dışı edilecek.

Suriye sınırında yakalanan DEAŞ'lı 9'u çocuk 12 kişi sınır dışı edilecek, System.String[]
FRANSA'nın DEAŞ terör örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle kırmızı bültenle aradığı ve Kilis'te yakalanan 3 kadın ile beraberindeki 9 çocuk  sınır dışı edilecek.
Kilis Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin dün sınır hattında yaptığı çalışma sırasında Suriye'den kaçak olarak Türkiye tarafına geçen 3 kadın ile 9 çocuğu yakalandı. Yapılan incelemede Fransa uyruklu  C.A., J.C. ve M.D.'nin terör örgütü DEAŞ ile irtibatları nedeniyle ülkelerinde kırmızı bültenle arandığı saptandı. Kadınlar ve beraberindeki 9 çocuk emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Burada da mahkeme heyeti 9 çocuk ile 3 kadının sınır dışı edilmesine karar verdi. Karar sonrası Fransa uyruklu kadınlar ile çocuklar Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


- Kilis
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 05:48 Kaynak: DHA
Fransa, Güncel
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