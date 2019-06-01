Suriye sınırında yangın
22 dakika önce
MARDİN'in Nusaybin ilçesindeki Suriye sınır hattında kuru otların alev almasıyla çıkan yangın güçlükle kontrol altına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:25 Kaynak: DHA
MARDİN'in Nusaybin
ilçesindeki Suriye
sınır hattında kuru otların alev almasıyla çıkan yangın güçlükle kontrol altına alındı.
Nusaybin ilçesi Söğütlü
köyünde dün petrol arama şantiyesi yakınlarındaki Suriye sınırında bulunan kuru otlar, gündüz saatlerinde belirlenemeyen bir nedenle alev alarak yanmaya başladı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı. Petrol arama şantiyesinin çevresinde güvenlik önlemleri alan ekipler, alevler petrol sahasına ulaşmadan yangını söndürdü. Olayda can ve mal kaybı yaşanmazken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
- Nusaybinmardin
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